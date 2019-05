West Ham em força por Brahimi

O West Ham volta à carga por Brahimi e tem argumentos de peso para garantir a contratação do argelino. O criativo do FC Porto pode cumprir finalmente o sonho de atuar na Premier League, beneficiando agora da sua condição de agente livre, dado estar prestes a esgotar o seu vínculo aos azuis e brancos.

No início da época, recorde-se, Brahimi, de 29 anos, era o principal objetivo do West Ham, que enviou mesmo uma comitiva à Invicta. Pinto da Costa tinha prometido a Sérgio Conceição que não vendia qualquer das peças-chave do plantel abaixo da cláusula de rescisão mas, ao ser confrontado com uma proposta de 30 milhões de euros por um jogador que não só estava em final de contrato, como implicava o pagamento de 6,5 milhões de euros à Doyen se cumprisse o último ano de azul e branco, deixou a decisão final pendente da conversa que o jogador pretendia manter com o treinador dando-lhe conta do seu desejo de rumar a Inglaterra.

Todavia, nesse encontro, Sérgio Conceição sentiu que Brahimi estava implicado com os objetivos do grupo e conclusão de ambos foi a de que faria sentido o extremo jogar mais um ano no FC Porto. Assim aconteceu mas, como o técnico também disse a Brahimi, as portas continuaram abertas.