West Ham pondera resgatar Felipe Anderson

O West Ham está desagradado com a situação de Felipe Anderson no FC Porto e equaciona resgatá-lo neste período de mercado, de forma a tentar colocá-lo noutro clube em que possa ser utilizado com maior regularidade. A notícia foi avançada pelo jornal ‘The Guardian’, que revelou o interesse do West Ham em vender o jogador, de 27 anos, no próximo verão. Tendo investido 41 milhões de euros na sua contratação, em 2018, o clube inglês procura recuperar algum desse valor e a última possibilidade que tem é este ano, uma vez que Anderson acaba contrato em 2022.

Depois de ter começado a época no West Ham, o internacional brasileiro somou até ao momento cinco jogos incompletos no FC Porto. Em condições normais não poderia representar mais nenhum clube europeu nesta temporada, mas face à pandemia da Covid-19 a FIFA alterou os regulamentos, permitindo uma terceira inscrição. Ainda de acordo com a mesma notícia vinda de Inglaterra, Felipe Anderson recebe cerca de 129 mil euros por semana, o que faz um total de 516 mil euros por mês. Um salário condizente com o estatuto de jogador da Premier League...