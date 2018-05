Em português e sem hesitações. Wil Coort, treinador de guarda-redes da equipa técnica de André Villas-Boas, aponta o FC Porto "como um justo campeão". "Muito bom voltar a trabalhar com ele. Treinámos juntos no FC Porto e foi um sucesso. O que foi mais importante para nós foi a forma como trabalhámos juntos. O perfil dele, a maneira de jogar. Feliz pelo FC Porto ter sido campeão. O clube e os adeptos merecem. Foram mais regulares. Estou contente por isso, porque gosto muito do FC Porto", atirou o técnico.

Com o aproximar do Mundial, Wil Coort não aponta uma equipa para a conquista do título, mas destaca "as habituais seleções que são sempre favoritas". Instado a comentar a evolução e o desempenho de Rui Patrício, o treinador de guarda-redes deixou rasgados elogios ao português. "Rui Patrício é uma guarda-redes de topo. Lembro-me quando ele entrou, que teve muitas dificuldades. Eu estava cá no FC Porto nessa altura. É normal acontecer nos jovens, porque cometem sempre erros. Mas teve um treinador e um treinador de guarda-redes que acreditaram nele e isso importante para ele. Agora é um guarda-redes top e demonstrou isso no Europeu. Foi espetacular. Evoluiu muito. Tecnicamente e taticamente. Joga mais fora dos postes e melhor com os pés", frisou o técnico à margem do 5º Congresso Internacional de Guarda-Redes.

Autor: André Ferreira