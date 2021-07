Willian José apontado ao FC Porto

Willian José, avançado que pertence aos quadros da Real Sociedad, mas que na época passada esteve emprestado ao Wolverhampton, foi colocado no radar do FC Porto. A notícia foi avançada pelo ‘Diario Vasco’, que apontou o brasileiro, de 29 anos, como alternativa a Alfredo Morelos, caso falhe a contratação do colombiano. Segundo o mesmo artigo, os dragões têm a concorrência, entre outros clubes, do Valencia.





O contrato de Willian José com a Real Sociedad é válido até 2024 e o portal 'Transfermarkt' avalia-o em 18 milhões de euros. Não obstante a ligação de longa duração com os espanhóis, o avançado está insatisfeito e pretende sair, muito embora o seu valor de mercado esteja bem acima das possibilidades económicas do FC Porto.