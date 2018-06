O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo e que garantiu a subida à Premier League, confirmou esta sexta-feira que acionou a cláusula de compra do defesa Boly ao FC Porto.O central estava cedido aos Wolves por empréstimo e o clube adianta na sua página que Boly e Afobe seguem o caminho do português Diogo Jota, que estava igualmente emprestado, pelo Atlético de Madrid, e vinculam-se com contratos de longa duração."Boly e Afobe seguem Diogo Jota, tornando empréstimos de sucesso em contratos de longa duração, com os três a fazerem parte do plantel de Nuno (Espírito Santo) para a campanha de 2018/19 na Premier League", refere o clube.

Autor: Lusa