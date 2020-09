Wolverhampton oficializa Vítor Ferreira

O Wolverhampton oficializou esta quarta-feira a contratação de Vítor Ferreira. O médio chega a Inglaterra por empréstimo do FC Porto válido por uma temporada. Os wolves ficam com uma opção de compra no valor de 20 milhões de euros.





O médio, refira-se, estava ligado ao FC Porto desde 2011/12. Nesse ano, chegou aos dragões proveniente do CB Póvoa de Lanhoso e reforçou os infantis. Depois, seguiu toda a hierarquia até aos sub-19, onde conquistou um campeonato nacional e a Youth League, até que conseguiu uma vaga na equipa principal, algo que se verificou a meio da época passada. Estreou-se frente ao Varzim, para a Taça de Portugal, e somou um total de 12 jogos, sendo parte integrante da dobradinha.