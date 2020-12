Wolves pensou em Hulk mas Brexit colocou travão nas intenções

O futuro de Hulk continua por definir. FC Porto e Palmeiras são os destinos que estão em cima da mesa, mas a imprensa brasileira revelou ontem dados novos. O portal UOL noticiou que o avançado de 34 anos, livre no mercado, “chegou a ter conversas adiantadas com o Wolverhampton”, acordo travado por causa das novas regras que derivam da saída do Reino Unido da União Europeia.





Em boa verdade, este foi um cenário que caiu por terra pouco depois de ter sido aventado, uma vez que, depois de quatro anos na China e afastado da sua seleção desde 2016, Hulk não cumpre os critérios para obter uma autorização especial de trabalho.

O FC Porto vai acompanhando o desenrolar dos acontecimentos com expectativa, sendo que, como Record adiantou, Hulk já tem em mãos uma proposta para voltar ao Dragão na janela de transferências de janeiro.