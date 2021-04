Zaidu alimenta expectativa de Sérgio Conceição

Zaidu "melhorou bastante" do problema muscular que o afastou da receção ao V. Guimarães, mas Sérgio Conceição colocou reticências quanto à possibilidade de o ter disponível para esta noite. Certo é que estará pronto para defrontar o Famalicão. "Não sabemos se vai estar apto para este jogo. Se não for neste, no próximo estará apto", garantiu.





Olhando, depois, para a subida de rendimento da defesa, o técnico destacou "o trabalho da equipa técnica e dos jogadores". "Estamos na 29ª jornada, até à 34ª vamos continuar com situações para melhorar e para trabalhar, no futebol não há perfeição, andamos sempre à procura dela, é muito difícil, mas sei que estamos mais bem preparados se formos à procura dessa mesma perfeição", assumiu.