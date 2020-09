Zaidu chamado à seleção da Nigéria

Zaidu foi chamado pela primeira vez à seleção da Nigéria, vendo assim atingido mais um objetivo de carreira.





O lateral-esquerdo do FC Porto foi convocado para os jogos particulares frente a Costa do Marfim e Tunísia, a 9 e 13 de outubro, respetivamente, na Áustria.Aos 23 anos, o defesa, que chegou ao FC Porto no mês passado, continua a viver um conto de fadas.