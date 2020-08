Zaidu chega cheio de ambição ao FC Porto: «Esta época vamos ganhar tudo»

Zaidu foi oficializado como reforço do FC Porto este domingo e, nas primeiras declarações como jogador dos dragões, revelou uma enorme ambição para os desafios que se seguem.





"Estou mesmo muito feliz por ser jogador do FC Porto. Nem sei como explicar, mas estou muito, muito feliz por vestir esta camisola. Espero fazer um bom trabalho e ajudar a equipa. Esta época vamos ganhar tudo", garantiu o lateral-esquerdo nigeriano, de 25 anos, que assinou até 2025.A nível individual, Zaidu assegurou que estará sempre no máximo para ajudar a equipa a atingir os objetivos. "O clube e os adeptos podem esperar tudo de mim. Recebi muitas mensagens de adeptos do FC Porto e isso deixou-me muito feliz", apontou, assumindo que ainda não conversou com Sérgio Conceição, mas vincando que isso irá mudar em breve."Ainda não falei nada com ele, mas de certeza que vamos falar muito. A partir de agora vou ser treinado por ele, por isso vamos falar muito, com certeza. Estou muito motivado para começar a trabalhar", concluiu.