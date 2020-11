Zaidu e a estreia a marcar: «É o meu melhor dia no FC Porto»

Zaidu abriu caminho ao triunfo (0-2) do FC Porto frente ao Marselha e estreou-se a marcar com a camisola dos dragões. No final da partida, o lateral nigeriano não escondeu a satisfação.





"É um jogo muito importante para a minha carreira, pois foi o meu primeiro golo na Champions. Estou muito contente. Ganhar era o mais importante e este é o meu melhor dia no FC Porto", afirmou Zaidu, à TVI24."Conseguimos três pontos muito importantes e agora temos de olhar para o próximo jogo, sempre com o objetivo de ganhar. É importante para conseguirmos passar Ainda não falei com o míster, mas percebi que toda a gente ficou feliz com o meu golo Parabéns para toda a equipa. Estes três pontos são bons para a nossa caminhada", acrescentou.