Zaidu e Corona poupados nas seleções

Zaidu e Corona foram poupados pelos respetivos selecionadores nos jogos de ontem, desfrutando assim de uma maior margem de descanso. O lateral nigeriano não saiu do banco no empate frente à Serra Leoa, no apuramento para a CAN, o mesmo tendo acontecido com o mexicano no encontro particular frente ao Japão. Luis Díaz e Mateus Uribe foram titulares na derrota da Colômbia diante do Equador, mas saíram ainda na primeira parte.

Quanto a Evanilson, começou o jogo da seleção sub-23 do Brasil no banco, mas acabou por entrar a meio da segunda parte, não tendo evitado a derrota diante dos sub-23 do Egito (1-2). Já Mbemba também esteve em ação pela seleção da RD Congo. O central do FC Porto jogou os 90 minutos e ajudou a vencer Angola, deixando tudo em aberto relativamente ao apuramento para a CAN.