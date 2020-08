Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zaidu e o interesse do FC Porto: «À espera para ver se fico mais feliz ainda...» Nigeriano rumou aos Açores “tranquilo”, mas com o sonho da Champions bem presente no horizonte





• Foto: Peter Spark/Movephoto