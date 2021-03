Zaidu e Otávio assustaram

Zaidu e Otávio, tal como Pepe, também demonstraram queixas físicas na primeira parte, mas não ao ponto de terem de abandonar a partida.

O lateral-esquerdo, após um lance aos 15’ em que desarmou Moufi, ficou sobre o relvado a queixar-se da coxa esquerda, tendo o jogo reatado dois minutos depois. Curiosamente, foi também numa jogada em que disputou a bola com o lateral marroquino do Portimonense que Otávio (29’) ficou a contorcer-se com dores na anca esquerda. Uma consequência do forte embate entre ambos os jogadores.

O caso duplo não passou, portanto, de dois sustos.