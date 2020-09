Zaidu em ação no relvado

O nigeriano Zaidu cumpriu ontem o primeiro dia de trabalho junto dos seus novos companheiros, no Olival, iniciando uma nova etapa na sua carreira. Um mundo novo para o lateral-esquerdo, de 23 anos, que em pouco mais de um ano passou do Mirandela, do Campeonato de Portugal, para o Santa Clara, e agora veste a camisola do campeão nacional.

Num treino onde Sérgio Conceição não contou com os internacionais Danilo Pereira, Pepe, Sérgio Oliveira, Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor Ferreira e João Mário, foram chamados ‘reforços’ da equipa B para colmatar as ausências. Os eleitos foram Francisco Meixedo, João Marcelo, Mor Ndiaye e Rodrigo Valente. Por sua vez, o central Chidozie, que começou a pré-época à parte do plantel principal, foi chamado para se juntar ao grupo.