Zaidu fora das opções de Sérgio Conceição

Zaidu não participou no treino desta manhã do FC Porto, o último antes do jogo de amanhã, frente ao Rio Ave, estando assim em dúvida para o encontro de Vila do Conde. O lateral-esquerdo nigeriano debate-se com uma mialgia no adutor direito, tendo realizado apenas tratamento e trabalho de ginásio.





Quanto a Jesús Corona, deu seguimento ao tratamento à lesão muscular na perna esquerda.