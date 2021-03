Zaidu impressionou a Juventus e é visto como o substituto ideal para Alex Sandro

A proeza alcançada pelo FC Porto aquando da eliminação da Juventus deixou vários nomes portistas na retina dos italianos. Com efeito, Zaidu foi um dos nomes que mais impressionou. O lateral-esquerdo agenciado por Jorge Mendes fez duas exibições positivas frente à ‘Vecchia Signora’ e esse dado não passou despercebido ao responsáveis do emblema de Turim, nem a Andrea Pirlo.





Ora, de acordo com o portal ‘Calciomercato’, o nigeriano dos dragões seria a escolha ideal para render Alex Sandro, apontado à saída. "O substituto ideal seria Zaidu. Nascido em 1997, o nigeriano, que tem contrato com o FC Porto até 2025, deu a volta à cabeça de Cuadrado na primeira parte do jogo de Turim", podia ler-se.Segundo a mesma publicação, garantir os serviços de Zaidu implicaria um investimento de 20 milhões de euros, um valor ainda distante dos 50 milhões da cláusula de rescisão. Entretanto, Sérgio Oliveira também foi apontado à Juve pelo ‘Todofichajes’, num negócio a rondar os 30 milhões.