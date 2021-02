Zaidu junta-se ao boletim clínico do FC Porto com uma lombalgia

Zaidu é o mais recente nome a constar no boletim clínico do FC Porto. O lateral-esquerdo está a contas com uma lombalgia, razão pela qual fez apenas tratamento no regresso dos dragões ao trabalho, esta segunda-feira.





De recordar que Zaidu entrou aos 75 minutos no jogo frente ao Braga, no domingo, mas saiu aos 90+2, com muitas queixas na região lombar. Agora, falhou o início da preparação para novo embate com os arsenalistas, desta feita para a Taça de Portugal, já esta quarta-feira, sendo, por isso, difícil que venha a ser opção.De resto, Marcano (treino integrado condicionado), Mbaye (ginásio), Otávio (tratamento)e Nanu (repouso e tratamento) são os outros nomes que surgem no boletim clínico azul e branco.