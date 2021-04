Zaidu na mira do Wolverhampton

Zaidu está na mira do Wolverhampton para a próxima época. A notícia foi avançada pelo portal 'Own Goal Nigeria', que deu conta do acompanhamento que o treinador português Nuno Espírito Santo tem feito da carreira do jovem lateral-esquerdo do FC Porto.





De acordo com a mesma notícia, os dragões não parecem dispostos a abrir mão do internacional nigeriano neste verão, à espera de uma evolução na próxima temporada que lhes permita fazer um encaixe considerável em 2022.Recorde-se que Zaidu foi considerado um dos melhores laterais-esquerdos na fase de grupos da Liga dos Campeões e estreou-se pela seleção da Nigéria, tendo aumentado de forma considerável a sua cotação. A sua cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros.