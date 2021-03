Zaidu: «Não esperava jogar tanto»

Chegado do Santa Clara no último verão, Zaidu pegou de estaca e até se tem notabilizado em várias partidas. O facto de ser o único lateral-esquerdo de raiz do plantel beneficia-o, mas, mesmo assim, o nigeriano não deixa de mostrar alguma surpresa.

“Sendo honesto não esperava disputar tantas partidas como as que disputei até agora. E ver a equipa bem deixa-me feliz por fazer parte disso”, disse o canhoto, de 23 anos, citado pelo portal ‘Own Goal Nigeria’. Indicando a eliminação da Juventus como “o melhor momento” da sua carreira até agora, Zaidu não esconde o seu orgulho pelo feito: “Ir jogar os quartos-de-final da Champions na minha primeira participação é difícil de explicar. Jogar contra o Cristiano Ronaldo, um dos melhores do Mundo, foi muito motivante e a sensação muito boa por termos seguido em frente.”