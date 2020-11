Zaidu não evitou empate escandaloso da Nigéria

Nem o contributo do portista Zaidu conseguiu evitar o escandaloso empate 4-4 entre a Nigéria e Serra Leoa no apuramento para a fase final da Taça da Nações Africanas.





As Super Águias venciam por 4-0 aos 29' e tudo parecia encaminhado para uma goleada tranquila, só que o levantar de pé das estrelas nigerianas redundou num desfecho desastroso, face à recuperação do conjunto serra-leonês.Zaidu esteve em foco na etapa inicial através das suas investidas pelo corredor esquerdo, numa das quais, através de um cruzamento largo e tenso, serviu Victor Osimhen, do Nápoles, para aquele que na altura seria o 2-0.No tento decisivo, que fixou o resultado final, uma perda de bola disciplicente de Alex Iwobi, do Everton, não foi corrigida pelo lateral portista, que apesar do seu esforço não conseguiu realizar um bom corte, acabando o ressalto por dar continuidade à investida que redundou no quarto golo da Serra Leoa.Apesar deste contratempo, a Nigéria continua a dominar o Grupo L, com 7 pontos, liderança que se manterá independentemente do que acontecer no duelo de hoje entre o Benim e o Lesotho. Na próxima 3ª feira o combinado orientado pelo alemão Gernot Rohr volta a defrontar a Serra Leoa.