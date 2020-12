Zaidu no melhor onze da fase de grupos da Liga dos Campeões da revista 'Kicker'

Zaidu não pára de surpreender e a mais recente distinção veio da Alemanha, onde a prestigiada revista ‘Kicker’ o incluiu no melhor onze da fase de grupos da Champions, ao lado de nomes consagrados como Neymar, Thomas Müller, Casemiro, Juan Cuadrado e Ciro Immobile, e dos jovens talentos Kingsley Coman, Angeliño e Cristián Romero.





A referida revista faz uma abordagem centrada no rendimento individual, repartindo depois os jogadores pelos sectores. No caso de Zaidu, o facto de ter chegado a integrar a defesa a três dos dragões permitiu que a ‘Kicker’ o colocasse como central, o que não invalida que o corredor esquerdo seja a sua área preferencial de intervenção. Daí se explica também o cunho extremamente ofensivo do onze eleito pelos jornalistas alemães.O defesa portista, de 23 anos, é apontado como um dos artífices do bom rendimento defensivo dos campeões nacionais na competição. O FC Porto colecionou cinco encontros consecutivos com a baliza a zeros, e esse dado foi amplamente destacado pela ‘Kicker’, que atribui a Zaidu "um papel importante" nesse feito.Note-se que Zaidu, a par de Mbemba, também integrou o onze ideal da fase de grupos da Fantasy oficial da UEFA.