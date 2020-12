Zaidu possível com o Nacional

Confirmado o passaporte para a final four da Allianz Cup, o FC Porto voltou ontem de manhã a trabalhar no Olival, já com a receção ao Nacional em vista. A principal novidade da sessão foi a evolução de Zaidu de tratamento para treino condicionado.





Um sinal positivo e que abre perspetivas de ver o nigeriano voltar à competição depois de amanhã, frente aos insulares. Essa possibilidade, pelos menos, está em aberto, dependendo sempre da evolução registada por Zaidu até lá, ele que, recorde-se, está a contas com uma contusão na perna esquerda, sofrida na receção ao Tondela para a Taça de Portugal. Caso não recupere, Sarr ou Manafá devem avançar para a esquerda da defesa.