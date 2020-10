Zaidu preparado para mais um duelo com Mahrez

A exibição de Zaidu frente à Argélia, no último fim de semana, foi destaque na Nigéria e em Portugal, com muitos elogios à prestação do mais que provável titular na lateral esquerda portista no clássico contra o Sporting. Contudo, o lateral canhoto mantém-se fiel à humildade que o caracteriza e, na hora de analisar a forma como ‘secou’ a estrela Riyad Mahrez, disse não ter feito nada de extraordinário.

“Antes do jogo já tinha uma noção do que esperar dele, algo que ajudou bastante na hora de o segurar. Confesso que não senti ter feito nada de especial, até porque estou preparado para enfrentar jogadores da qualidade dele no futuro. Além disso, fiz o que o treinador me pediu, o que também se revelou importante”, explicou Zaidu, em declarações ao site Own Goal Nigeria, isto depois de ter sido considerado de forma quase unânime o melhor elemento da Nigéria na derrota por 1-0 frente à Argélia.

O lateral dos dragões, de resto, deve voltar hoje a ser utilizado pelo selecionador Gernot Rohr no particular diante da Tunísia e, ao que tudo indica, de novo na condição de titular. O encontro terá lugar na Áustria e, por isso, é expectável que Zaidu chegue a Portugal amanhã, onde será de imediato integrado nos trabalhos às ordens de Sérgio Conceição.

Entretanto, o treinador orientou ontem a primeira sessão desta semana, com os olhos colocados em definitivo no clássico de sábado. Francisco Meixedo regressou da Seleção de sub-20 e foi a única novidade do treino, já que os restantes internacionais continuam ausentes. Marchesín mantém-se limitado e a fazer apenas tratamento e trabalho de ginásio.