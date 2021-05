Zaidu ‘saltou’ da bancada para o jogo

Inicialmente fora dos 20 eleitos de Sérgio Conceição para o jogo com o Famalicão, foi com grande surpresa que se viu Zaidu aquecer quando Corona se lesionou ainda antes dos 20 minutos. O lateral acabou mesmo por ir a jogo, isto numa altura em que o seu nome continuava por constar na ficha de jogo. A correção (e a explicação) surgiu mais tarde: Carraça sentiu uma indisposição no aquecimento e foi rendido pelo nigeriano.

Zaidu, de resto, chegou a estar apontado ao onze, mas os responsáveis portistas optaram por poupá-lo, já com vista ao jogo da Luz. Planos que tiveram de ser alterados.