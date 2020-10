Zaidu 'secou' Mahrez na estreia pela Nigéria

O portista Zaidu foi a grande figura do duelo particular entre a Nigéria e a Argélia que se disputou na Áustria. Apesar do triunfo dos magrebinos, o lateral-esquerdo dos dragões teve uma estreia notável pelas Super Águias, tendo sido considerado pela imprensa do seu país como o melhor homem em campo.





Saltou de imediato à vista o facto de ter secado completamente Riyad Mahrez, craque argelino que atua no Man. City e que, após a saída de Alex Telles, Zaidu poderá ter de defrontar na jornada de estreia do FC Porto na Liga dos Campeões, no próximo dia 21.Para além da eficácia nos duelos defensivos, Zaidu, de 23 anos, ainda rubricou diversos lances ofensivos que encantaram a crítica. Desde logo uma antecipação a Mahrez que culminou com um serviço para Alex Iwobi, do Arsenal, criar perigo. Pouco depois um cruzamento perigoso depois de uma aceleração pela esquerda que permitiu ao gigante Onuachu cabecear e, finalmente, aos 41', mais uma incursão que culminou com um remate de ângulo apertado que obrigou Oukidja a uma defesa difícil.O selecionador da Nigéria, o alemão Gernot Rohr, deixou Zaidu em campo até ao termo do ensaio. Ainda há mais um teste agendado para dia 13, contra a Tunísia, e depois o defesa que o FC Porto contratou ao Santa Clara já poderá colocar o foco em agarra a oportunidade que Sérgio Conceição poderá conceder-lhe, após a saída de Alex Telles, contra Sporting e Man. City de rajada.Nota para o facto do ex-portista Brahimi ter entrado pela Argélia na 2ª parte, enquanto o boavisteiro Chidozie ficou no banco dos nigerianos. O tento das Raposas do Deserto, apontado por Ramy Bensebaini, aos 6', surgiu na sequência de um pontapé de canto.