Zaidu: «Tenho um enorme respeito e admiração pelo melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo»

Zaidu recorreu às redes sociais para se defender no lance do alegado penálti que a Juventus reclamou por falta do nigeriano sobre Cristiano Ronaldo, na última jogada do encontro de ontem. O lateral-esquerdo do FC Porto garantiu que só se limitou a defender o seu clube, rejeitando qualquer gesto antidesportivo, até porque admira o craque português.





"Quem me conhece sabe que respeito toda a gente e tenho um enorme respeito e admiração pelo melhor jogando do mundo, o Cristiano Ronaldo. O que aconteceu foi apenas um lance em que Cristiano Ronaldo defendeu o clube dele, que é a Juventus, e eu defendi o meu, que é o FC Porto. Apenas e só isso, e nunca falta de respeito por ninguém e muito menos provocação, como li na imprensa. Sempre juntos FC Porto", escreveu Zaidu no Instagram.