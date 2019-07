Zé Luís à chegada ao FC Porto: «Estou a concretizar um sonho»

Eis que, ao fim de algumas semanas de impasse, houve fumo branco no negócio Zé Luís e o avançado rumou mesmo ao FC Porto, tendo sido apresentado como reforço esta sexta-feira.Um desfecho que o avançado cabo-verdiano confessa ser aquele que sempre desejou e que, de acordo com o próprio, permite cumprir um sonho: o de jogar num "grande português e europeu"."É uma sensação de sonho realizado. Sempre quis jogar num grande português e europeu. Estou a realizar um sonho e é uma felicidade enorme. Tinha o desejo de vir para aqui, tal como o FC Porto desejava que viesse para aqui. De mim podem esperar muito trabalho e golos. Preciso fazer golos para ajudar a equipa a conquistar títulos", começou por dizer, em declarações ao Porto Canal.Apesar de ainda não ter tido oportunidade para estar próximo do grupo de trabalho, Zé Luís sabia de antemão que iria reencontrar Sérgio Conceição, com quem trabalhou no Sp. Braga, há quatro temporadas. Admitindo que conhece bem o técnico, o avançado assumiu estar ciente da exigência que o espera, mas não se mostra amedrontado."Vou encontrar a mesma pessoa com a qual trabalhei há quatro anos. É alguém que vai puxar por mim e por nós todos. Vai ser muito bom voltar a trabalhar com ele e espero corresponder às expectativas", referiu, deixando ainda uma mensagem aos adeptos."Acreditem em nós. Estamos aqui para representar a grandeza do FC Porto. Vamos trabalhar muito e deixar tudo em campo pelo FC Porto", frisou.Zé Luís, recorde-se, assinou um contrato válido por quatro épocas, ou seja, até 2023, juntando-se a Renzo Saravia na lista de reforços já oficializados.