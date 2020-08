Zé Luís: «Acaba mais uma época, sem muito blá blá, sem muitas desculpas...»

Em jeito de balanço da temporada, Zé Luís deixou uma mensagem nas redes sociais a resumir o que foi 2019/20 e, ao seu estilo, lembrou que foi mais trabalho do que palavras.





"E assim acaba mais uma época, sem muito blá blá, sem muitas desculpas, descansar, recarregar baterias, corrigir erros e voltar mais forte. Assim é a lei da vida, de cabeça erguida, e para a frente é o caminho. Obrigado a todos", disse o avançado do FC Porto no Instagram.Recorde-se que Zé Luís anunciou, na véspera, que não estaria em campo na final da Taça de Portugal. O atacante esteve na bancada, onde fez 'claque' com os restantes colegas que ficaram de fora.