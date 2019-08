Zé Luís: «Até fico emocionado por ver os colegas a correr, a querer ganhar»

Zé Luís foi eleito o melhor em campo no clássico entre Benfica e FC Porto (que os). Contudo, o avançado cabo-verdiano recusou enaltecer a sua prestação em termos individuais dizendo que, se pudesse, dividia a distinção por toda a equipa. O jogador assinalou ainda a reação azul e branca ao mau início de época."Eu sou só um representante. Vim buscar este prémio, mas o prémio é da equipa. Fomos uma equipa batalhadora, com personalidade, que veio para ganhar. Estou muito feliz pela vitória."Início difícil? O FC Porto é o FC Porto. Todos sabem que clube é este, é um clube grande que não se deixa afetar por essas coisas. Levantámo-nos, somos fortes, unidos, até fico emocionado por ver os colegas correr, a querer ganhar. Esta vontade de ganhar é incrível. Dedico este prémio a todos, se pudesse partia em pedaços e dividia com eles. Fomos os justos vencedores", disse à BTV depois do jogo.