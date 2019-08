Zé Luís com os "craques"

O ambiente no grupo de trabalho é bom e recomenda-se nos dias que antecedem o clássico e a prova disso foi mais uma foto publicada ontem nas redes sociais, desta vez por Zé Luís. O avançado do momento no FC Porto partilhou uma imagem inicialmente divulgada por Fábio Silva, na qual surge a almoçar na companhia do jovem dianteiro e de Tomás Esteves, dois prodígios da formação portista, ambos com 17 anos. "Meus craques", escreveu o cabo-verdiano.





Um momento registado para a posteridade que demonstra bem o espírito de união que reina no grupo, especialmente a ligação entre os mais velhos do plantel e os jovens que começam a despontar na equipa principal. Já no início da semana, também Alex Telles tinha publicado uma foto na companhia de Romário Baró, Madi Queta e Mbaye, todos eles a demonstrarem boa-disposição.