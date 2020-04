Zé Luís e a liderança: «Sempre acreditámos que podíamos dar a volta»

Enquanto se aguarda por uma decisão sobre o final da época em Portugal, os jogadores do FC Porto continuam a trabalhar nas respetivas casas e mantêm o foco naquilo que ainda podem ganhar. Quem o diz é Zé Luís, que não esconde a vontade de terminar a temporada com as conquistas da Liga e da Taça de Portugal, isto depois de uma recuperação de sete pontos para o Benfica no campeonato.





"Quando estivemos menos bem nunca virámos a cara à luta. Sempre acreditámos que podiamos dar a volta. Foi o que aconteceu. Estamos com os objetivos bem à nossa frente. Estamos muito focados em ganhar a Liga e vencer a Taça, que também é muito importante para nós", analisou o ponta-de-lança, em entrevista à FC Porto TV, onde fez um balanço positivo deste seu primeiro ano no Dragão, apesar das lesões."Chegar a um clube grande e poder singrar, poder fazer parte de um grupo fantástico como o que temos, poder ajudá-los e saber que sou uma peça que posso ajudar, tudo isso é muio gratificante. Em termos gerais posso dizer que balanço é positivo, embora também quisesse fazer mais. Infelizmente pela lesões não pude, mas acho que tenho estado bem e continuo focado em melhorar e poder dar alegrias aos adeptos", considerou Zé Luís.Sempre muito ativo nas redes sociais, o internacional por Cabo Verde tem aderido a alguns desafios que por lá têm feito furor. Eis a explicação. "Também tenho os meus momentos de descontração, dá-me prazer e alegria. E num momento como este tento fazer algo para animar, para sorrir. O plantel não gosta muito dessas brincadeiras, mas eu acho que deviam… deviam descontrar um pouco, eu gosto de fazer isso e vou continuar a fazer pois sinto-me bem com isso", assegurou, ele que, ao contrário da maioria dos adeptos portistas, não considera o golo marcado ao P. Ferreira, de bicicleta, como o seu melhor pelo FC Porto."O melhor golo não é o de pontapé de bicicleta, sei que é para muitos, pelo espectáculo, mas para mim é um golo que já tinha feito antes. Apesar de ser magnifico e fantástico. Mas o que gosto mais, que me deu mais prazer, foi o primeiro golo, com o V. Setúbal e por ser um remate de fora da área, de pé direito, algo que não me lembro de ter feito. Foi impressionante para mim e que me vem mais à memória e me dá um sorriso", contou Zé Luís.