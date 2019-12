Zé Luís e o golo de bicicleta: «Foi um momento de inspiração, não tem como explicar»

O FC Portona receção ao Paços de Ferreira, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que encontrou algumas dificuldades para bater a defesa pacense, mas onde(18') e a(76') encontraram o caminho para a 10.ª vitória no campeonato, a 3.ª de forma consecutiva.No final do encontro, Zé Luís foi convidado a explicar o momento do golo, que acabou por ditar o resultado final frente à formação pacense, questão que nem o próprio avançado cabo-verdiano conseguiu justificar."Foi um momento de inspiração, não tem como explicar, é algo instantâneo. Foi um golo que ajudou a equipa a vencer, só isso. Temos de pensar em ajudar, o golo é bom mas agora é continuar a trabalhar para poder marcar mais", afirmou Zé Luís, em declarações à Sport TV."É sempre importante poder marcar cedo para abrir o jogo, para poder praticar melhor o nosso futebol. A reação ao jogo de quinta-feira foi bom, esse foi um jogo duro, complicado, mas reagimos bem e saímos com mais uma vitória.""Para os avançados é sempre importante marcar, mas mais importante que eu ou qualquer outro marcar é a equipa ganhar. Jogue eu ou outro o que importa é que estamos todos juntos e queremos é ganhar", finalizou.