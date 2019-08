Zé Luís e o hat trick no Dragão: «Foi uma noite perfeita»

Zé Luís, avançado cabo verdiano, foi a principal figura do triunfo do FC Porto sobre o Vitória de Setúbal, por 4-0. O avançado contratado neste mercado de transferências ao Spartak de Moscovo assinou o primeiro hat trick com a camisola dos azuis e brancos, momento que certamente ficará na memória."Foi uma noite perfeita. É muito bom saber que os adeptos estão connosco. Estamos juntos, unidos e fortes. Temos muita qualidade, só temos de a demonstrar dentro do campo.", afirmou o avançado de 28 anos, em zona de entrevistas rápidas no final do encontro com os sadinos."É muito bom saber que o nosso trabalho é valorizado.""Isso já faz parte do passado, o que aconteceu já ficou para trás. Vamos continuar focados e lutar pelos nossos objetivos."