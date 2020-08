Zé Luís em isolamento devido a "contacto de alto risco com um infetado com Covid-19"

Zé Luís esteve ausente do primeiro dia de trabalho do FC Porto 2020/21 e, em comunicado, os dragões explicaram que o avançado está em "isolamento profilático devido a um contacto de alto risco com um infetado com COVID-19". Refira-se, no entanto, que o cabo-verdiano testou negativo ao novo coronavírus.





De resto, no arranque dos trabalhos estiveram 27 jogadores: Cláudio Ramos, Diogo Costa, Marchesín, Mouhamed Mbaye, Alex Telles, Carraça, Diogo Leite, Manafá, Marcano, Mbemba, Pepe, Tomás Esteves, Danilo, Fábio Vieira, Loum, Romário Baró, Sérgio Oliveira, Uribe, Vítor Ferreira, Aboubakar, Corona, Fábio Silva, João Mário, Luis Díaz, Marega, Otávio e Soares.Destaque ainda para a ausência de Nakajima.