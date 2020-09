Zé Luís está inscrito e pode ser opção para o dérbi

Zé Luís tem sido recorrentemente apontado à saída do FC Porto, mas este sábado pode até ir a jogo no dérbi da Invicta, frente ao Boavista. O avançado cabo-verdiano está inscrito na Liga e pode ser opção para o jogo, uma inversão na sua situação que se deve a vários factores.





Em primeiro lugar, às saídas de Soares e Aboubakar; em segundo, ao impasse em torno da transferência de Toni Martínez; por último, em virtude da dúvida em torno da disponibilidade de Evanilson, avançado que, recorde-se, surgiu no boletim clínico dos dragões na véspera do jogo.Em contrapartida, Tomás Esteves continua a não constar do plantel enviado pelos dragões à Liga, algo que dá ainda mais força à possibilidade de vir a sair do emblema azul e branco.