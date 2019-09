Zé Luís falha treino do FC Porto

O FC Porto fez na manhã desta quarta-feira o último treino de preparação para o jogo com o Young Boys e a nota vai para a ausência de Zé Luís.





Na última semana, o avançado chegou a estar em dúvida para o encontro com o Portimonense mas acabou por ser titular.A situação de Zé Luís será esclarecida ou através da atualização do boletim clínico ou na conferência de imprensa de antevisão da partida, na qual estarão Sérgio Conceição e um jogador do FC Porto.