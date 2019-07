Zé Luís já foi dado como apto

Zé Luís já esteve à disposição de Sérgio Conceição no treino de ontem, depois de ter recuperado de uma contusão na perna esquerda contraída no jogo frente ao Getafe. Quem ainda trabalhou condicionado foi Soares, devido a um traumatismo na grade costal que o obrigou a sair no decorrer da primeira parte do mesmo encontro.





Mais atrasada está a recuperação de Mamadou Loum. O internacional senegalês fez tratamento e trabalho de ginásio, na sequência da lesão muscular na coxa direita que contraiu diante do Betis.