Zé Luís já treina condicionado

Depois dos dois dias de folga que se seguiram ao empate caseiro frente ao Rio Ave, o plantel comandado por Sérgio Conceição voltou ontem de manhã ao Olival para começar a preparar a deslocação a Famalicão. No que respeita aos lesionados, a única novidade relativamente ao quadro que fechou a semana passada foi a evolução de Zé Luís. O avançado, de 29 anos, passou para um plano de treino condicionado e trabalho de ginásio, dando assim sinais positivos no sentido de recuperar a tempo de defrontar o Famalicão, no próximo domingo.

Recorde-se que o internacional cabo-verdiano recupera de uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda, tendo, por esse motivo, falhado os jogos diante do Santa Clara e Rio Ave. Antes disso, Zé Luís havia sido titular na receção ao Bayer Leverkusen, para a Liga Europa, num encontro em que acabou por ser substituído a meio da segunda parte.

Mesmo estando a fazer uma segunda metade de época abaixo das expectativas – marcou dois golos contra os oito da primeira metade –, o avançado contratado ao Spartak Moscovo mantém a confiança de Sérgio Conceição para a reta final da temporada. O cabo-verdiano continua a ser um dos melhores marcadores da equipa em todas as provas, com uma dezena de remates certeiros, os mesmos que Alex Telles, e só é batido por Soares e Luis Díaz, embora disponha de muito menos jogos e minutos em campo do que o brasileiro e o colombiano.



Vítor Ferreira e Díaz à margem



Enquanto Zé Luís vê boas perspetivas de recuperar a tempo de defrontar o Famalicão, já Vítor Ferreira e Luis Díaz estão fora das contas de Sérgio Conceição. Os dois jogadores, que se debatem com roturas musculares e só fazem tratamento e trabalho de ginásio, não deverão regressar à competição antes do final deste mês. Hoje de manhã há novo treino.