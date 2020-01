Zé Luís junta-se a Pepe no boletim clínico do FC Porto

O avançado cabo-verdiano Zé Luís é baixa no FC Porto, devido a uma inflamação num joelho, a um dia da visita do FC Porto ao Moreirense, na sexta-feira, na 16.ª jornada da Liga NOS.

De acordo com os dragões, o futebolista fez esta quinta-feira tratamento e ginásio, devido a uma "inflamação no joelho esquerdo", juntando-se no boletim clínico a Pepe, que se lesionou no clássico em casa do Sporting, sofrendo uma contusão muscular com edema.

O central, que fez tratamento e ginásio, é um dos grandes ausentes na equipa, com Sérgio Conceição a ter que recompor o eixo defensivo dos dragões, e por não contar também com Marcano, que cumprirá castigo.

No treino de hoje, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, o treinador portista voltou a chamar, à semelhança do que fez na quarta-feira, o médio Vítor Ferreira, habitualmente utilizado na equipa B.

Na sexta-feira, o FC Porto, que é segundo classificado na Liga NOS, a quatro pontos do Benfica, visita o Moreirense (13.º), em jogo da 16.ª jornada, com início marcado para as 21:15.