Zé Luís junta-se às dores de cabeça de Sérgio Conceição: «Levo os quatro para o Algarve»

Depois de Pepe, Marega e Romário Baró, Zé Luís juntou-se este sábado ao boletim clínico do FC Porto. O avançado fez uma entorse, mas Sérgio Conceição vai incluí-lo no lote de convocados para o jogo com o Portimonense (domingo, 18 horas)."Vou levá-los ao Algarve, vão connosco. Zé Luís teve uma entorse, fez trabalho de ginásio. Vamos ver a situação dos quatro jogadores amanhã, ver a evolução e a possibilidade de os utilizar. Vamos ter seis jogos em 19 dias. Amanhã decido", afirmo o treinador do FC Porto em conferência de imprensa.E prosseguiu, avaliando se estas lesões abrem porta ao aumento da competitividade no oze dos dragões. "Não preciso de lesões para que exista essa competitividade. Competitividade existe quando toda a gente se respeita e todos lutam pela equipa e não pelas lesões".