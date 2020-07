Zé Luís não vai à final da Taça e atira: «Fiz parte dessa caminhada, querendo ou não»

Zé Luís não vai estar na final da Taça de Portugal deste sábado, entre Benfica e FC Porto, segundo revelou o próprio nas redes sociais. Através de uma mensagem no Instagram, o avançado cabo-verdiano assumiu que não estará "em campo a ajudar os companheiros", mas que ficará a torcer de fora.





Na mesma publicação, o camisola 20 do FC Porto deixou uma mensagem enigmática. "Não vou estar presente no campo para ajudar os meus colegas, mas estarei para os apoiar. Fiz parte dessa caminhada, querendo ou não", atirou o avançado, numa mensagem à qual anexou uma fotografia dos festejos do título.