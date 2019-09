Zé Luís poupado e em gestão de esforço

A presença de Zé Luís no banco de suplentes no jogo de ontem com o Young Boys não causou estranheza, uma vez que o jogador esteve em dúvida até à hora do jogo, acabando por ser poupado. Sérgio Conceição havia deixado na véspera a incerteza sobre a possibilidade de poder contar com o melhor marcador dos dragões, devido a problemas físicos que condicionaram a sua preparação para o embate com os suíços e acabou por ser poupado pelo treinador, ao não fazer parte das opções iniciais. O avançado ainda foi chamado para fazer alguns exercícios de aquecimento, mas acabou por não entrar. Zé Luís, que foi titular em Portimão e até marcou um golo, sofreu uma entorse no tornozelo direito, deitando por terra a possibilidade de poder continuar a fazer golos. Uma infelicidade que acabou por ser bem aproveitada por Soares, que regressou à titularidade depois do desaire de Barcelos e aproveitou da melhor maneira essa janela ao marcar os dois golos do FC Porto, sendo decisivo na entrada positiva da equipa portista na Liga Europa.