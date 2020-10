Zé Luís pressiona pela saída do FC Porto

Zé Luís está determinado em jogar no Fenerbahçe e já terá manifestado essa intenção aos responsáveis do FC Porto, de acordo com uma notícia do jornal ‘Fanatik’. O cabo-verdiano, de 29 anos, terá revelado que chegou a acordo com o clube turco e referiu que deseja jogar com regularidade, trunfos que o Fenerbahçe está a utilizar para pressionar o FC Porto a fechar o negócio até ao final desta semana. De acordo com o mesmo artigo, os turcos oferecem um milhão de euros pelo empréstimo de uma época, ficando com uma opção de compra de seis milhões a ser paga em dois anos.

Depois de inicialmente terem exigido 10 milhões de euros para libertar o avançado, os dragões têm vindo a baixar a fasquia, estando a aproximar-se dos valores oferecidos pelos turcos. Recorde-se que Zé Luís recebe quatro milhões brutos por época e tem contrato até 2023.