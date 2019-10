Zé Luís: «Protegemo-nos uns aos outros, como irmãos»

Zé Luís é a grande figura da revista ‘Dragões’ de setembro e, na extensa entrevista que concedeu à publicação azul e branca, salientou o bom ambiente que reina no balneário.

"O lema ‘Dragões juntos, lutemos como irmãos’ tem muito significado. Nós, jogadores, somos como irmãos, protegemo-nos uns aos outros. O grupo de trabalho tem isso, não são só palavras. Eu, que sou novo, cheguei e senti isso", disse. Sobre o seu bom arranque no Dragão, o avançado fez questão de não dar a obra por terminada. "O melhor Zé Luís de sempre ainda está para chegar", asseverou, dando conta de que não valorizou as dúvidas em torno da sua contratação, no último defeso, no seio dos adeptos: "Foi um desafio. Nunca liguei ao que as pessoas dizem. Confio e vou sempre confiar na minha qualidade."

De referir que o dia de ontem trouxe mais uma boa notícia para Zé Luís, com o ponta-de-lança a ser chamado por Rui Águas para a seleção de Cabo Verde dois anos depois da sua última convocatória. À altura no Spartak Moscovo, da Rússia, foi o próprio avançado que decidiu dar prioridade ao seu clube. Na próxima paragem para as seleções, Zé Luís não vai andar pelo Olival.