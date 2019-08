Zé Luís reencontrou ex-colegas do Spartak Moscovo

Zé Luís não esqueceu os antigos companheiros do Spartak Moscovo e até esteve à conversa com alguns deles, aproveitando a estadia da formação moscovita num hotel da cidade do Porto antes da partida da Liga Europa frente ao Sp. Braga.O ponta-de-lança do FC Porto colocou a conversa em dia com elementos do clube russo, que ficou agradado com a surpresa. "Uma surpresa agradável aguardou a nossa equipe ontem. Quando regressámos de Braga para o Porto, após uma sessão de treino, fomos recebidos no hotel por Zé Luís", escreveu o Spartak Moscovo no Twitter.Zé Luís, recorde-se, deixou marca ao serviço do clube de Moscovo, que representou durante quatro temporadas, antes de ingressar no FC Porto.O treinador do Spartak, Oleg Kononov, deixou palavras elogiosas a Zé Luís na véspera do duelo europeu com o Sp. Braga. "Já estava a sair do clube quando eu cheguei e desejei-lhe que fosse o melhor da liga portuguesa e que vencesse muitos títulos", revelou.