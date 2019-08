Zé Luís regressa à casa de partida

Para além dos jogadores que poderão fazer hoje a sua estreia no campeonato português, como são os casos de Agustín Marchesín, Romário Baró e Luis Díaz, há outro para quem este jogo de Barcelos é especial. Trata-se de Zé Luís. Tudo porque o cabo-verdiano, de 29 anos, fez a sua estreia ao mais alto nível com a camisola do Gil Vicente. Foi na época 2009/10, num encontro frente ao Chaves, a 29 de novembro de 2009, ou seja, há quase uma década.

O avançado entrou no decorrer da segunda parte, mas não chegou para evitar uma derrota. Ao todo, Zé Luís fez 48 jogos pelo Gil Vicente, acrescentando-lhe 21 golos. De lá saiu para o Sp. Braga, onde viria a projetar-se.