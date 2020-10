Zé Luís ruma ao Lokomotiv por 5 milhões

Zé Luís vai regressar à Rússia. O cabo-verdiano prepara-se para assinar pelo Lokomotiv Moscovo, após os ferroviários e o FC Porto terem chegado a um acordo a rondar os 5 milhões de euros.





Os moscovitas apontaram agulhas ao ponta-de-lança depois de Soares, ex-dragão que também motivou o interesse do Lokomotiv há algumas semanas, ter acabado por rumar à China. Recorde-se que, no último verão, a SAD pagou 10,7 M€ pela totalidade do seu passe, valor ao qual acresceram 1,5 M€ em encargos adicionais.