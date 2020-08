Zé Luís sem direito a saldos

Conforme já foi noticiado, o sector mais ofensivo do FC Porto deve ser remodelado neste defeso, com Soares, Aboubakar e Zé Luís no mercado. No entanto, isto não significa que a SAD esteja disposta a entrar em saldos na hora de negociar este trio, sobretudo quando se fala no caso do ponta-de-lança cabo-verdiano.

O Besiktas demonstrou recentemente interesse em contratar Zé Luís, mas foi desde logo avisado que um eventual negócio só se faria por valores a rondar os 9 milhões de euros. Na melhor das hipóteses, a SAD portista estaria disposta a ceder o jogador por uma época, ainda que contemplando sempre uma cláusula de compra obrigatória, a exercer no final do empréstimo.

As condições, contudo, parecem não ter agradado muito ao emblema turco, que preferia uma cedência em que tivesse apenas de suportar os salários do cabo-verdiano.