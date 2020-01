Zé Luís voltou a parar

Sem tempo a perder, o plantel retomou ontem de manhã os treinos para preparar o jogo frente ao V. Guimarães, para a Taça da Liga, e Sérgio Conceição debateu-se com três ausências. Para além de Pepe (tratamento e ginásio) e Nakajima (tratamento), que haviam falhado a receção ao Sp. Braga, Zé Luís também se viu impedido de trabalhar com o grupo.

O cabo-verdiano, de 28 anos, está novamente com uma inflamação no joelho esquerdo, tendo feito tratamento e trabalho de ginásio. Recorde-se que o ponta-de-lança dos dragões já tinha falhado a deslocação ao Moreirense, na jornada anterior do campeonato, devido ao mesmo problema físico. Dessa forma, está em dúvida para o embate da Taça da Liga.